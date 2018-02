कश्मीर: महिला बनकर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था आतंकी, ढेर

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस हिरासत में से महिला बनकर भागने की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को रविवार (26 फरवरी) को ढेर कर दिया गया। आतंकवादियों ने पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंक दिया था। इस हमले के बाद एक आतंकवादी महिलाओं वाले कपड़े पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक मारे गए आतंकवादी का नाम मुश्ताक अहमद चोपान था। आतंकवादियों के इस हमले में एक कॉन्टेबल मेहराजुद्दीन के घायल होने की खबर है। सेना की 15 कोर के जेओसी एके भट्ट ने बताया- ”घाटी में आतंकी फैले हुए हैं। वे लीपा घाटी, मंडल, रामपुर और अन्य जगहों पर 30-40 के समूहों में हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है तो यह निश्चित है कि यह एक घुसपैठ करने की कोशिश होती है। कुपवाड़ा और टंगधार में जो हुआ वह भी यही था।” बता दें कि शनिवार (25 फरवरी) को कश्मीर में अलग-अलग हमलों में आतंकवादियों ने 2 पुलिसर्किमयों की हत्या कर दी।

गोलीबारी में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 13 वीं बटालियन के कांस्टेबल कुलतार सिंह की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई और श्रीनगर के सौरा इलाके में की पुलिस चौकी पर हुए हमले में कांस्टेबल फारूख अहमद की मौत हो गयी। हाल ही में जम्मू-कश्मीर की सीमा से सटे उड़ी सेक्टर में 15 साल में पहली बार सबसे प्रचंड क्रॉस बॉर्डर गोलाबारी हुई। इससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और आतंकी तिलमिलाए हुए हैं। भारतीय जवान आतंकियों की हर हरकत का माकूल जवाब दे रहे हैं।

घाटी में आतंकियों के सफाए का भारतीय सेना का अभियान जोरों पर है। इससे बौखलाए आतंकी पिछले कुछ दिनों कई सेना के कैंपों और पुलिस थानों पर हमले कर चुके हैं। पिछले दिनों सुंजवान और करण नगर में आतंकियों ने सेना के कैंपों पर हमाल किया था, जिस्में उन्हें ढेर कर दिया गया। हाल ही में कॉस-बॉर्डर गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ के कुछ गावों को खाली तक करवा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि करीब 200 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की राह देख रहे हैं, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर रखा है। हाल ही में पुंछ इलाके की एक चौकी पर हमला करने की फिराक में आए आतंकवादियो में से एक को भारतीय जवानों में मार गिराया था और बाकियों को खदेड़ दिया था।

Militants scattered in the Valley.They're in groups of 30-40 in areas like Leepa Valley,Mandal,Rampur&others.Whenever there's firing by Pak it's certain that it's an attempt of infiltration.Whatever has happened in Kupwara&Tangdhar was an attempt of the same:AK BHATT(GOC15 CORPS) pic.twitter.com/IMLiNUXdyJ

