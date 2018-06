सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक कम उम्र के मासूम बच्चे को उल्टा लटकाकर पीट रहे हैं। वीडियो में दिख रहे लोगों की पोशाक से ये वीडियो कश्मीर का लग रहा था। वीडियो के आधार पर कश्मीर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता चल गया कि ये वीडियो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बाल उत्पीड़न की धाराओं में बच्चे को पीटने वाले मौलवी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

बता दें कि वायरल वीडियो को देखने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपियों के हुलिए के आधार पर तलाश शुरू की थी। जल्दी ही पुलिस को पता चल गया कि ये वीडियो उत्तरी कश्मीर का है। दरअसल उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की एक दरगाह में साथ ही मदरसा चलाया जाता है। वीडियो में पिटने वाला बच्चा इसी मदरसे में पढ़ने के लिए आता था। मदरसे में पढ़ाई के दौरान ही उससे कोई गलती हो गई। इसी बात पर मदरसे के मौलवी मुश्ताक अहमद डार का गुस्सा भड़क उठा।

J&K: On the basis of a video clip on social media in which an 8- yr-boy was seen hung upside down & being physically assaulted by a 'Maulvi' of a local Dargah, police station Baramulla arrested the 'maulvi' & registered a case u/s 342, 323 RPC & 24 Juvenile justice Act 2013.

