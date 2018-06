रमजान के पाक महीने में पाकिस्तानी सेना ने नापाक हरकत की है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार से एक बार फिर संघर्षविराम का उल्लंघन किया गया है। सांबा सेक्टर के चंबियाल में सरहद पार से की गई फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के चार जवान शहीद हो गए हैं। मृतकों में असिस्टेंट कमांडेंट शामिल हैं। अन्य तीन शहीदों में असिस्टेंट कमांडेंट जतिंदर सिंह, असिस्टेंट सब इंसपेक्टर राम निवास, कांस्टेबल हंस राज शामिल हैं। संघर्ष में इसके अलावा तीन अन्य जवान भी बुरी तरह से घायल हुए हैं।

संघर्ष विराम का उल्लंघन ऐसे समय में किया गया है जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के साथ दो बार फ्लैग मीटिंग की, जिसमें सीजफायर बनाए रखने पर सहमति बनी। बीती रात हुई फायरिंग जुड़ी जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ जवान निगरानी के लिए एक लंबा चक्कर लगाने जा रहे थे। इस दौरान पाकिस्तानी रैंजर्स ने सेना पर हमला कर दिया।

इस हमले तीन सैनिकों की मौके पर मौत हो गई जबकि चौथे सैनिक ने स्थानीय हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए गोलीबारी हुई। हालांकि अब वहां शांति है। पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। मामले में ज्यादा जानकारी का इंताजर है।

Four Border Security Force (BSF) personnel have lost their lives in ceasefire violation by Pakistan in Chambliyal sector of Samba. Three BSF jawans have been injured #JammuAndKashmir pic.twitter.com/YUgrEKI0Ab

— ANI (@ANI) June 13, 2018