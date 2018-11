जम्मू-कश्मीर में जल्द ही नए राजनीतिक गठबंधन के तहत नई सरकार बन सकती है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, फारुख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेन्स और कांग्रेस मिलकर गठबंधन सरकार बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक तीनों दलों के बीच सरकार बनाने को लेकर समझौता हो गया है। इस गठबंधन सरकार में पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनके पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बताया है कि तीनों दलों के बीच सरकार गठन को लेकर आम सहमति बन गई है। बुखारी ने बताया कि तीनों दलों ने राज्य को मिले विशेष दर्जा को बरकरार रखने के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिलकर तीनों दलों के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसे भाजपा को रोकने के तौर पर तीनों दलों की अहम पहल माना जा रहा है।

बता दें कि तीन साल तीन महीने तक काम करने के बाद पीडीपी-भाजपा गठबंधन की महबूबा मुफ्ती सरकार इसी साल जून में गिर गई थी, जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। भाजपा के समर्थन वापसी का एलान करते ही सीएम महबूबा मुफ्ती ने तत्कालीन गवर्नर एनएन वोहरा को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राज्य में सीजफायर खत्म करने के फैसले पर भाजपा और पीडीपी के बीच तनातनी बढ़ गई थी। राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात चौधरी की हत्या के बाद राज्य में दोनों दलों के बीच रिश्ते काफी बिगड़ गए थे।

राज्य को धारा 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को लेकर भी भाजपा के साथ इन दलों का गतिरोध है। भाजपा के नेता जहां राज्य से धारा 370 हटवाना चाहते हैं, वहीं ये तीनों दल धारा 370 की वकालत करते रहे हैं। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने धारा 370 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अप्रैल 2019 तक टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी जम्मू-कश्मीर की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, ऐसे में इस समय इस याचिका पर कोई भी सुनवाई कराना ठीक नहीं है।

My leadership has confirmed it to us that the three parties (Congress, PDP & NC) have agreed to make a coalition to defend the special identity of the state politically and legally. Very soon you will get a good news: Altaf Bukhari, PDP pic.twitter.com/5tHEdBoOGJ

