जम्मू-कश्मीर: नौगाम के वगूरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। समाचार एजंसी एएनआई के मुठभेड़ श्रीनगर की सरहद से लगे नौगाम के वगूरा इलाके में चल रही है। पूरे इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर लिया गया है। अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

#JammuAndKashmir: Exchange of fire underway between security forces & terrorists in Wagoora, Nowgam on the outskirts of Srinagar city. The area has been cordoned off. No loss of life or property reported. More details awaited.

— ANI (@ANI) December 28, 2018