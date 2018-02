पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, राजौरी में दागे मोर्टार, जवानों ने दिए मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर आवासीय इलाकों में आज भारी मोर्टार दागे। राजौरी के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना आज सुबह से जिले के गांवों के अलावा नाइका, पंजग्रेन, खोरीनार, राजधानी अग्रिम इलाकों में भारी मोर्टार दाग रही है। मोर्टार के गोले भारतीय सीमा में काफी अंदर तक गिर रहे हैं जिससे स्थानीय निवासियों में डर पैदा हो गया है।

नियंत्रण रेखा पर कल पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में परवीन अख्तर की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिलों में खादी करमरा और चकन दा बाग अग्रिम क्षेत्रों में गोलीबारी की। पुंछ के केजी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आठ फरवरी को पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। इस साल जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी में 10 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, नौ नागरिक मारे गए तथा 75 से अधिक घायल हो गए।

बता दें कि शनिवार को जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित सुजवां में सेना के एक शिविर पर तड़के जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें दो सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि एक कर्नल रैंक का अधिकारी और एक सैन्य कर्मी की बेटी समेत चार लोग घायल हो गए थे। इसके जवाब में शनिवार को सेना की ओर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। वायु सेना के कमांडोज को भी इसमें शामिल किया गया था। हमले के फौरन बाद सेना के विशेष बलों और विशेष अभियान दल के अतिरिक्त बलों को मौके पर भेजा गया था और भारी गोलीबारी के बीच पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी।

#WATCH Ceasefire violation continues along LoC in Niaka and Panjgrain villages in Rajouri district's Manjakote sector #JammuAndKashmir pic.twitter.com/uhqjopRCgW

