जम्मू-कश्मीर: BSF के वार से उड़ गया दुश्मन की सीमा में बना बंकर, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने रॉकेट से बॉर्डर पर हमले किये और पाकिस्तान के कई बंकरों को नेस्तानाबूद कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक तीन दिन की लगातार गोलीबारी में पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। बीएसएफ द्वारा जारी किये गये इस वीडियो में एक रॉकेट बड़ी तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता दिख रहा है। जैसे ही ये रॉकेट पाकिस्तानी सीमा में बंकर को हिट किया, एक जोरदार धमाका हुआ, और बंकर मिट्टी में मिल गया। बीएसएफ द्वारा जारी किये गये वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज है। ऐसा लगता है ये वीडियो इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है।

