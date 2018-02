जम्मू-कश्मीर: उरी सेक्टर में पाक गोलाबारी में तीन नागरिक घायल, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बंकर तबाह

पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आज (19 फरवरी) फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी में तीन नागरिक जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने गोलाबारी कर पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर तबाह कर दिए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘ पाकिस्तानी सैनिकों ने उरी के हाजीपीर सेक्टर के सिलीकोट इलाके के चुरंडा में बिना उकसावे के गोलीबारी की।’’ उन्होंने बताया कि गोलीबारी में तीन नागरिक जख्मी हो गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

बता दें कि आज ही जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हथियारों से लैस एक पाकिस्तानी घुसपैठिए का शव बरामद किया गया। सेना के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी की आड़ में आतंकियों के एक समूह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी, जिसके बाद आतंकी का शव बरामद किया गया। आतंकियों के एक समूह की घुसपैठ में मदद के लिए रविवार को पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की गतिविधि का पता चलने के बाद आतंकियों पर गोलीबारी की। अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ में घायल हुए सेना के तीन कर्मियों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

#UPDATE: 3 civilians injured in the heavy firing in Uri Sector, they are being taken to hospital. More details awaited. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) February 19, 2018