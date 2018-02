जैश कमांडर का वीडियो वायरल, कह रहा- अफजल गुरु की मौत का लेगा बदला

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर और पाकिस्तानी आतंकवादी मुफ्ती वकास का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे देखते हुए जम्मू-कश्मीर और आस-पास के इलाकों को अलर्ट घोषित किया है। वीडियो में आतंकी कह रहा है कि वह संसद पर हमलों के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के फांसी पर चढ़ाए जाने का बदला भारत से लेगा। आतंकी अपने 1.58 मिनट के वीडियो में कहता है- ”अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, जिस अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए कबूल फरमाया है, वरना मैं इस काबिल नहीं था, दिल की सबसे बड़ी चाह ये थी कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, हक तो यह है कि हमारे जिस्म के बालों के बराबर हमारी जानें होतीं तो हम एक एक करके अल्लाह के रास्ते में लुटा देते, उम्मत-ए-मुस्लमां के लिए लुटा देते।

मैं उम्मत-ए-मुस्लमां के नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे भी मां-बाप हैं, हमारे भी घरवार मौजूद हैं, हम भी आपकी तरह जवान हैं, हमारे अंदर भी हर ख्वाहिशात का तूफान है, लेकिन हमने कुफ्र के साथ लड़ना सीखा, हमने मौत की आंखों में आंखें डालना सीखा, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहो-अलैहि-वसल्लम की सरेआम गुस्ताखियां की जा रही हैं।

Security agencies issue alert across Jammu & Kashmir after video of Jaish commander and Pakistani terrorist Mufti Waqas goes viral stating that he would take revenge from India for hanging parliament attack mastermind Afzal Guru. pic.twitter.com/qS1kjzU400

