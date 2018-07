सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कॉन्स्टेबल मोहम्मद सलीम की शहादत का बदला 15 घंटे में लिया है। सेना ने कॉन्स्टेबल मोहम्मद सलीम को अगवा कर उनकी हत्या करने वाले आंतकियों को 15 घंटे से भी कम समय में मार गिराया है। कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के खुदवानी इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये वही आतंकी थे जिन्होंने कॉन्स्टेबल मोहम्मद सलीम को अगवा कर लिया था और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। शनिवार (21 जुलाई) शाम को उनका शव कुलगाम में ही मिला था। इससे जुड़ा वीडियो भी आतंकवादियों से जारी किया था। आज (22 जुलाई) सुबह सेना की जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकी मारे गये। पुलिस इनकी शिनाख्त कर रही है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है।

Kulgam encounter: Three terrorists have been gunned down by security forces. Three weapons also recovered. #JammuAndKashmir (visuals deferred) pic.twitter.com/S9T8GWrWhL

Terrorists group that tortured our colleague CT Mohd Saleem of Kulgam & killed him brutally are all trapped in an encounter with J&K Police/Army/CRPF in Khudwani Kulgam.

— Shesh Paul Vaid (@spvaid) July 22, 2018