जम्मू एंड कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर बुधवार को खूब बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के कारण कई लोग पुंछ से शोपियां को जोड़ने वाले मुगल रोड के बाफलियाज इलाके में फंस गए थे। एएनआई के अनुसार, करीब 250 लोग इस भारी बर्फबारी में फंस गए थे। इन लोगों को सेना के जवानों और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला।

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, मुगल रोड पर अचानक ही बर्फबारी होने लगी थी जिसके कारण वहां से गुजर से रहे लोग सड़क पर ही फंस गए। लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही सेना के जवान और स्थानीय पुलिस सख्ते में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। रातभर चले इस ऑपरेशन में समय पर लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी हो रही है और सड़कों पर बहुत सारी बर्फ जम चुकी है।

#WATCH Army and J&K Police yesterday rescued 250 passengers stranded due to heavy snowfall on Mughal road (connecting Bafliaz in Poonch to Shopian) in Poonch region #JammuAndKashmir pic.twitter.com/EjUHqR7dQ5

— ANI (@ANI) April 12, 2018