बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में सत्ता की साझेदारी खत्म होने के बाद पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती केन्द्र सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। इस बार पर राजस्थान के अलवर में रात के अंधेरे में गाय ले जा रहे शख्स की भीड़ द्वारा हत्या पर उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला किया है। महबूबा ने ट्विट कर कहा है कि खान-पान की आदतों के नाम पर आज मॉब लिंचिंग के पक्ष में तर्क दिये जा रहे हैं। महबूबा ने ट्वीट किया, “आज कोई क्या खाता है इस बात का सहारा लेकर भीड़ द्वारा जान-मार देने को जायज ठहराया जा रहा है, कल…रेप जैसे अपराध के पक्ष में भी तर्क दिया जा सकता है…क्या हम इसी तरह के भारत की कल्पना करते हैं।” बता दें कि आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने मंगलवार (24 जुलाई) को कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिन्दुओं की भावना का सम्मान करना चाहिए और गौहत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम गौवध बंद कर देंगे तो मॉब लिंचिंग अपने आप रुक जाएगा।

Today, lynching is being justified on the basis of what one eats. Next, crimes like rape might be similarly defended. Is this the India we envision?

