कठुआ रेप केस की पैरवी अपने हाथ में लेकर चर्चा में आईं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की वकील दीपिका सिंह राजावत को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। यह जानकारी दीपिका राजावत ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब इस मामले में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से कार्यवाई की अपील की है।

वकील दीपिका राजावत को सरकारी बंगला इसी साल जून में मिला था। कठुआ रेप केस की पैरवी शुरु करने के बाद उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने दीपिका को सरकारी बंगला अलॉट कर दिया था। हालांकि कुछ समय पहले पीड़ित पक्ष ने दीपिका पर आरोप लगाते हुए कोर्ट से उन्हें हटाकर किसी अन्य को जिम्मेदारी दे की याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद दीपिका केस से हट गई थीं। अब प्रशासन ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया है।

दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि, ‘अधिकारी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे जून 2018 में मिला सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। अगर मेरे लिए यह संभव होता तो मैं पहले ही आवास खाली कर देती। इस मामले में उच्‍चधिकारियों की मदद चाहती हूं’। दीपिका ने इस पोस्ट में महबूबा मुफ्ती को भी टैग किया है।

Facing harassment at the hands of concerned officials, as I am being forced to vacate govt accommodation given in June 2018.

Had, I been having means to do it, I would have done it without their telling me. Seeking indulgence of higher ups..@MehboobaMufti @ShekharGupta

— Deepika Singh Rajawat (@DeepikaSRajawat) November 29, 2018