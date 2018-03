जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया, जवान जहीर अहमद शहीद

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। जबकि एक जवान जहीर अहमद शहीद हो गए हैं। न्यूज एंजेसी एएनआई के अनुसार मुठभेड़ बांदीपुरा के हजिन इलाके में मीर मोहल्ले की है। करीब दो घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद अब यहां से पत्थरबाजी की खबरे आ रही हैं। ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

#UPDATE J&K: Two terrorists killed in an encounter with security forces in Bandipora’s Hajin; firing stopped, heavy stone pelting underway. pic.twitter.com/ix7WNB4jrq

— ANI (@ANI) October 29, 2017