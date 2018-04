जम्मू कश्मीर: सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 11 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 11 आतंकवादियों को मार गिराया है। इन कार्रवाई में सेना के तीन जवान शहीद भी हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शोपियां जिले के द्रागाद इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षाबलों को मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। घेराबंदी और तलाशी अभियान से घबराए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए 8 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया है। इधर खबर यह भी है कि शोपियां के कचदूरा इलाके में भी पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैध ने बतालाया है कि कचदूरा इलाके के एक घर में छिपे 4-5 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। लेकिन ऐसी आशंका है कि इस घर में कुछ आम नागरिक भी फंस गए हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी है।

पुलिस का कहना है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई है।अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ रविवार (01-04-2018) को अहले सुबह आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। अनंतनाग के पेठ दियालगाम में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि यह भी खबर मिली है कि इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। दोनों आतंकवादियों की पहचान हिज्बुल मुजाहिद्दीन के सदस्यों के तौर पर हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से कुछ हथियार भी बरामद किये हैं।

Jammu & Kashmir: Total 11 terrorists and 3 army personnel killed so far in encounters in Anantnag and Shopian’s Kachdoora & Draggad.

