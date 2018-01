अमृतसर सेक्टर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, राजौरी में जवान शहीद

अमृतसर सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश करते समय सीमा सुरक्षा बल ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। एक अधिकारी ने शनिवार (13 जनवरी) को बताया कि बीएसएफ के ईएक्स-17 बटालियन ने कल रात करीब सात बज कर 55 मिनट पर सीमा चौकी रियर कक्कर में एक घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि महसूस की। इसके बाद जवानों ने घुसपैठिए को चेतावनी दी। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हालांकि, वह आक्रामक हावभाव में सीमा की बाड़ की ओर बढ़ता रहा। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने गोली चलाई और वह मारा गया।’’ उन्होंने बताया, ‘‘घुसपैठिए के पास से करीब 600 पाकिस्तानी रूपये बरामद किए गए।’’ अधिकारी ने बताया कि करीब 30 वर्षीय घुसपैठिए का शव शाम में पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। बता दें कि सर्दी में भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की घटना बढ़ जाती है। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया था।

#JammuAndKashmir: Lance Naik Yogesh Muralidhar Bhadane, who was injured in ceasefire violation in Rajouri’s Sunderbani sector today and later succumbed to his injuries. pic.twitter.com/zuUIYl1h2X

— ANI (@ANI) January 13, 2018