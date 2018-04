बलात्कार के मामलों पर पूछा तो बोले अमित शाह- सड़क पर बात नहीं करूंगा

कठुआ गैंगरेप मामले में बीजेपी अपना पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के अनुसार, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से जब मीडिया ने इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो वे यह कहते हुए निकल गए कि इस मामले पर सड़क पर बात नहीं कर सकते। संवाददाता ने अमित शाह से पूछा कि सर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी 8 वर्षीय गैंगरेप की शिकार बच्ची का समर्थन नहीं कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे।

संवाददाता के इस सवाल से नजरें चुराते हुए अमित शाह ने कहा, “रोड पर इस मामले पर बात नहीं कर सकता हूं।” यह कहते हुए अमित शाह अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गए। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि आरोपियों को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। बुधवार को सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और बीजेपी स्टेट लीडरशिप पर आरोप लगाया था कि इस मामले को लेकर राज्य में तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। मुफ्ती ने राजनाथ सिंह से कहा कि राज्य के बीजेपी नेता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।

#BREAKING BJP President evasive on rape cases, Amit Shah: ‘Won’t speak on this matter on the street’ #SackRapeApologists pic.twitter.com/G56X34qfj9

— TIMES NOW (@TimesNow) April 12, 2018