कठुआ गैंगरेप मामले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी हो। टाइम्स नाउ के अनुसार, मेनका गांधी ने कहा, “कठुआ गैंगरेप मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। मैं और मेरा मंत्रालय पॉक्सो एक्ट में कुछ अमेंडमेंट को लेकर प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा।”

मेनका गांधी से पहले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपने बयान में कहा था कि 8 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बच्ची को जरूर न्याय मिलेगा। वीके सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था, “हम इंसान के रूप में नाकाम हो गए, लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिलेगा।” इसके साथ ही वीके सिंह ने बच्ची की एक फोटो के साथ एक स्क्रीनशॉट लगाया, जिसमें लिखा है, “इंसान और जानवरों में फर्क होना चाहिए और है भी। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उससे लगता है कि इंसान होना एक गाली है। अपराधियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि उनका उदाहरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद रहे।”

