जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद सलीम को पिछली रात आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुरक्षाबलों को उनकी लाश मिली है। मोहम्मद सलीम को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम इलाके से अगवा किया गया था। सलीम का शव कुलगाम जिले के कईमोह गठ इलाके से बरामद किया गया है। उनके शव पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। वहीं सलीम का शव मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए सघन जांच अभियान चलाया है।

इसी बीच कश्मीर के सोपोर जिले में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों तनवीर अहमद मीर और तनवीर अहमद नजर को सोपोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आतंकवादियों को कड़े संघर्ष के बाद सोपोर पुलिस, राष्ट्रीय रायफल्स और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सोपोर जिले के डांगरपोरा इलाके से की गई है। सुरक्षाबलों को गिरफ्तार आतंकियों के पास से एक ग्रेनेड, एक मैगजीन के अलावा काफी अन्य सामान भी मिला है। इन दोनों आतंकियों के खिलाफ मामला कायम किया गया है।

कुलगाम में, दक्षिण से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर आतंकवादियों के एक समूह के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके लिए सुरक्षाबलों ने आतंक विरोधी खोज अभियान चालाया और घेराबंदी की, इसी दौरान पास के सटे हुए गांव हवूरा के लोगों ने अभियान में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए सेना की तरफ से ‘आपरेशन ऑलआउट’ चलाया जा रहा है और आतंकियों को चुन-चुनकर उनके असल ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। उधर आतंकवादी घटनाओं में भी कमी नहीं आ रही है।

Two Lashkar-e-Taiba terrorists,Tanveer Ahmad Mir and Tanveer Ahmad Najar, arrested by Sopore police, Rashtriya Rifles and Central Reseve Police Force (CRPF) from Sopore’s Danger Pora, earlier today. 1 grenade, 1 magazine among other paraphernalia recovered from them. Case filed

The bullet-riddled body of a #JammuAndKashmir police constable, Mohd Salim, who was abducted by terrorists in Kulgam last night, recovered from Qaimoh Gath area in the district

