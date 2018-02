कश्मीर: 35 हफ्ते की गर्भवती महिला को लगी गोली, सेना की मुस्तैदी से बची जान, स्वस्थ बेटी को भी दिया जन्म

जम्मू में शनिवार को सुंजवां स्थित आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में दो भारतीय जवान शहीद हो गए जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। सुबह-सबह जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने आर्मी कैंप के आवासीय क्वार्टर पर हमला कर दिया था। उस समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया, जिसमें 35 हफ्ते की गर्भवती एक महिला भी घायल हुई। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था कि इस गर्भवती महिला को काफी गंभीर चोट आईं लेकिन इसके बावजूद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादियों द्वारा सिक्यूरिटी फॉर्सेस और आम नागरिकों पर की जा रही गोलीबारी में एक गोली महिला को निचले हिस्से पर लग गई थी। इसके बाद महिला को तुरंत ही आर्मी चॉपर से मिलिटरी अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसने सर्जरी द्वारा बच्चे को जन्म दिया। बच्ची का वजन 2.5 किलोग्राम है जो कि स्वस्थ है। इस बच्ची की फोटो सोशल मीडिया पर एक ट्विटर यूजर ने शेयर की जिसके बाद यह फोटो वायरल हो गई। इस घटना के बारे में जानने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल मां और बच्ची दोनों ही ठीक और स्वस्थ हैं।

A story of a miracle from today’s #SunjuwanAttack

A 35 week pregnant lady shot in the lower back was evacuated by chopper to the military hospital and immediate C section was performed. Baby girl weighing 2.5 kgs delivered. Mother and child both are safe. pic.twitter.com/Z5LSfAFDWm

