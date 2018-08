जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने एक बैंक में दिनदहाड़े डाका डाला। वारदात के दौरान नकाबपोश आतंकियों के पास एके-47 राइफलें थीं, जिनके बलबूते उन्होंने बैंककर्मियों और ग्राहकों को डराया-धमकाया था। यह पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई, जिसका वीडियो कुछ मीडिया चैनलों के जरिए बुधवार (एक अगस्त) सामने आया है।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैमोह इलाके में हुई इस बैंक डकैती में छह आतंकी शामिल थे, जो गनप्वॉइंट पर 5.78 लाख रुपए वहां से उड़ा ले गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आतंकियों ने डाका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में डाला था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात के फौरन बाद ही आतंकी फरार हो गए थे। मामले की शिकायत पर जांच-पड़ताल की जा रही है।

देखें घटना के दौरान क्या हुआ था–

जम्मू-कश्मीरः अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान IS के तीनों आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद

Caught on CAM: Terrorists loot a bank in Kulgam, J&K. 6 lakhs looted at gunpoint pic.twitter.com/X2Ls9wurCG

— TIMES NOW (@TimesNow) August 1, 2018