जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 घायल

जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुवार (24 मई) को देर रात जम्मू में आज एक बस स्टैंड पर संदिग्ध आतंकियों के एक ग्रेनेड हमले में तीन पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हो गए जबकि श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक शिविर पर इसी तरह का एक दूसरा हमला किया गया। हालांकि दूसरे हमले में कोई घायल नहीं हुआ। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक गुप्ता ने पीटीआई से कहा कि बस स्टैंड इलाके में आज रात ग्रेनेड से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुप्ता ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गयी और संदिग्धों को पकड़ने के लिए तलाशी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इसी बीच श्रीनगर में आज रात आतंकियों ने नवकादल के बरारीपोरा में स्थित सीआरपीएफ शिविर की तरफ एक ग्रेनेड फेंका लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

बता दें कि इससे पहले बुधवार को बी जम्मू – कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए थे। यह हमला दक्षिण कश्मीर जिले के बिजबिहारा इलाके के गोरीवान चौक पर आंतकवादियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर एक ग्रेनेड फेंका था।

अनंतनाग जिले में ग्रेनेड हमले के बाद करीब आधे घंटे तक बिजबिहाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही को रोकना पड़ा था। पूरे इलाके की जांच करने के बाद ही सुरक्षाबलों ने वाहनों को आने-जाने की अनुमति दी। पुलिस ने ग्रेनेड हमले के बारे में बताया था कि आतंकियों ने ग्रेनेड सुरक्षाबलों के वाहन पर फेंका था। हमला हिजबुल मुजाहिदीन में हाल ही में शामिल हुए आतंकियों के एक दस्ते ने किया। ग्रेनेड हमले के तुरंत बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षाकर्मियों ने घायल लोगों को पास के अस्पताल पहुंचाया था।

Two policemen injured in a grenade attack at a bus stand on Jammu's BC road. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/F5CAjAfuiy — ANI (@ANI) May 24, 2018

Jammu & Kashmir: Terrorists hurled a grenade near CRPF camp in Srinagar's Nawakadal area, private vehicles partially damaged, no injuries reported; More details awaited pic.twitter.com/O3L22fClGH — ANI (@ANI) May 24, 2018

Sound of blast was heard during patrolling. Subsequently we came to know that 2 police personnel have been injured. Both of them are undergoing treatment. We are analysing & investigating the case: Vivek Gupta, SSP Jammu on grenade attack at bus stand on BC road. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/cSgf9yex54 — ANI (@ANI) May 24, 2018

#UPDATE: 1 more police personnel injured in the grenade attack at a bus stand on Jammu's BC road. Total 3 police personnel have been injured. #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) May 24, 2018

2 police personnel & 1 civilian have been injured. All 3 of them are now in stable condition: Vivek Gupta, SSP Jammu on grenade attack at a bus stand on BC road. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/aROqbJqhAH — ANI (@ANI) May 24, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App