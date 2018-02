जम्मू-कश्मीर: त्राल में CRPF की पार्टी पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 2 नागरिक और 2 जवान घायल

जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला किया है। आतंकियों ने शनिवार की सुबह त्राल इलाके के बाटागुंड गांव में सीआरपीएफ की एक पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2 जवानों के घायल होने की खबर है। वहीं दो नागरिक भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए त्राल सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि हमले के तुरंत बाद ही सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षाबलों के ऊपर हो रहे हमले काफी बढ़ गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पुलवामा जिले में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। वहीं 22 जनवरी के दिन भी कश्मीर के बारामुला के पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था, इस हमले में एक जवान घायल हो गया था। 12 जनवरी को भी ऐसी ही एक वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया था। यहां आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर फायरिंग कर दी थी। इसके अलावा 31 दिसंबर को भी पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे।

#UPDATE 2 civilians & 2 CRPF personnel injured in grenade attack by terrorists on CRPF party in Tral's Batagund Village. #JammuAndKashmir

