शोपियां फायरिंग मामला: अफसर के खिलाफ FIR पर बोली सेना- हद तक भड़काने के बाद दिया गया था जवाब

जम्मू कश्मीर के शोपियां फायरिंग मामले में आर्मी अफसरों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को लेकर सेना की ओर से कहा गया है कि फायरिंग उस वक्त की गई थी जब हद से ज्यादा भड़का दिया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू ने बुधवार को कहा, ‘यह एक शुरुआती कदम है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच में सबकुछ सामने आ जाएगा। राज्य सरकार जो भी करे, लेकिन हमने हमारी ओर से जांच की और हम यह साफ-साफ बता देना चाहते हैं कि हमें हद से ज्यादा भड़काया गया, उसके बाद ही हमने जवाब देते हुए फायरिंग की।’ डी अनबू ने कहा, ‘एफआईआर दर्ज होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इस तरह के केस में जेनेरिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब जांच होगी तब सच्चाई भी सामने आ जाएगी।’

It is an initial step, they have lodged FIR. Everything will come out in investigation. Not withstanding what stat govt did, we had our own inquiry & are clear that we responded when we were provoked to the ultimate-Lt Gen D.Anbu, Commander Northern Command on Shopian Army firing pic.twitter.com/gGKM4e6k0Y

— ANI (@ANI) January 31, 2018