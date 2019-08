Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के ऐलान के बाद घाटी में सुरक्षा चाक-चौबंद है। ऐसे में एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल कश्मीर में लगातार आम लोगों के साथ-साथ सेना और पुलिसकर्मियों से मिल रहे हैं। शोपियां के बाद शनिवार (10 अगस्त) को उन्होंने अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उनकी मुलाकात भेंड़ें बेचने आए चरवाहों से हुईं। उन्होंने चरवाहों से बातचीत की और बकरीद की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इसके साथ ही सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने भी सेना की तैयारी की समीक्षा के लिए जम्मू और पठानकोट में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम इलाकों का दौरा किया।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कुछ इलाकों में प्रदर्शन की आशंका के चलते केंद्र सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे आम नागरिकों को कोई दिक्क्त न हो। धारा 144 से भी लोगों को काफी ढील दी गई है। ऐसे में खुद एनएसए अजीत डोभाल घाटी के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जाकर लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने शनिवार को अनंतनाग का दौरा किया और भेंड़ बेचने आए लोगों से बात की। इस दौरान डोभाल ने भेंड़ों के दाम पूछे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

ANANTNAG: National Security Advisor Ajit Doval interacts with locals in Anantnag, an area which has been a hotbed of terrorist activities in the past. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dUd7GPvS2W

— ANI (@ANI) August 10, 2019