जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में शुक्रवार (9 अगस्त) को कर्फ्यू में ढील दी गई और जम्मू में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगी निषेधाज्ञा शुक्रवार को वापस ले ली गई जिससे जनजीवन फिर से सामान्य होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान में मौजूद प्रावधानों में बदलावों के मद्देनजर यह निषेधाज्ञा लगाई गई थी।

पुंछ, रामबन, राजौरी में रहेगी पाबंदीः उन्होंने बताया कि कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में स्थिति कुल मिलाकर सामान्य रही और वहां ज्यादातर शैक्षणिक संस्थान शुक्रवार को फिर से खुले। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ, राजौरी और रामबन जिलों में हालांकि पाबंदियां लागू रहेंगी। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जम्मू जिला प्रशासन ने केंद्र के कदम के मद्देनजर पांच अगस्त को धारा 144 के तहत लगाई निषेधाज्ञा को शुक्रवार को वापस ले लिया।

JAMMU: Schools have reopened in the city from today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/384bgCLh0h

