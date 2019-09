जम्मू-कश्मीर में पिछले महीने की 5 तारीख को ऐतिहासिक बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने 70 साल पुराने आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया और राज्य को दो हिस्सों में बांट कर यूटी बना दिया। घाटी में हालात ना बिगड़े इसलिए वहां कई तरह की पाबंदियां हैं। इंटरनेट, फोन की सेवाएं ना के बराबर हैं। कुछ पाबंदियां हटाई भी गई हैं लेकिन कोई नहीं जानता की हालात कब तक सामान्य होंगे। इस ऐतिहासिक कदम को 30 महीने हो गए हैं। इस दौरान कश्मीर में और उससे जुड़ी 30 बड़ी घटनाओं के बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं।

5 अगस्तः जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान- संसद में 5 अगस्त को मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बिल पेश किया। राज्यसभा में उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश करते हुए आर्टिकल 370 में संशोधन का ऐलान किया। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य बना और लद्दाख अलग से यूटी के दायरे में आ गया। 70 साल पहले जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा इस बिल के राज्यसभा में पारित होते ही खत्म हो गया। एक दिन पहले यानी 4 अगस्त को ही घाटी में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को डिटेन कर लिया गया था।

6 अगस्तः लोकसभा में भी बिल पेश- शाह ने निचले सदन में जम्मू कश्मीरी पुनर्गठन विधेयक 2019 और जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। शाम तक विधेयक चर्चा के बाद पारित भी हो गया। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मामले में यूएन की बात कर दी जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी। यहीं शाह ने कहा था, ‘जम्मू-कश्मीर में पीओके भी आता है और इसके लिए जान भी दे देंगे।’

7 अगस्तः जम्मू-कश्मीर में बदलाव को मंजूरी- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को मंजूरी दी।

8 अगस्तः घाटी में मौजूद रहे डोभाल- 370 हटाए जाने के बाद NSA अजीत डोभाल घाटी में मौजूद रहे। उन्होंने वहां जवानों और पुलिस वालों से बात की। सड़कों पर उतर कर हालात का जायजा लिया। लोगों के साथ सड़कों पर चाय पीते, खाना खाते तस्वीरें भी सामने आईं। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि ‘पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो।’ वहीं, इसी दिन पाकिस्तान ने सुरक्षा का हवाला देते हुए समझौता एक्सप्रेस रोकने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की मांग की। इधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। कहा कि घाटी के हित में ये फैसला लिया गया। विकास में बाधक आर्टिकल को दूर किया गया। वहां रोजगार आएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

9 अगस्तः अलगाववादियों को किया गया घाटी से दूर- लगभग 25 अलगाववादियों को विमान के जरिए श्रीनगर से आगरा ले जाया गया। इस समूह में शामिल अलगाववादी पथराव संबंधी घटनाओं में शामिल रहे हैं और उनका इतिहास गड़बड़ी पैदा करने का रहा है। वे कश्मीर घाटी में अलगाववादी समूहों के कथित सक्रिय सदस्य रहे हैं। वहीं, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, डी राजा को श्रीनगर हवाईअड्डे पर हिरासत में ले लिया गया और शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। गुलाम नबी आजाद को भी श्रीनगर से ही लौटा दिया गया।

10 अगस्तः पाबंदियों में कुछ राहत- जम्मू के पांच जिलों में स्कूल-कॉलेज खुले। कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदी हटाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से चिंताजनक खबरें आ रही हैं और वहां के हालात के बारे में पीएम मोदी को देश को पूरी पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए। वहीं, जम्मू-करगिल क्षेत्र में हालात सामान्य की ओर बढ़े, घाटी में भी शांति का माहौल देखने को मिला।

11 अगस्तः चिदंबरम ने कहा- मुस्लिम बहुल होने के कारण हटा 370- इस बीच, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक बयान दिया कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है। इस कारण बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने वहां से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया। इधर, सीआरपीएफ हेल्पलाइन ने लोगों के लिए नया नंबर जारी किया। यह नंबर खासकर कश्मीर के उन लोगों के लिए है, जिन्हें अपने परिवार के लिए मदद चाहिए या जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद जो मुश्किल में हैं। इसे ‘मददगार’ का नाम दिया गया।

12 अगस्त: शांति से मनी ईद- जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सुरक्षा में ढील दी गई और बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए बाहर निकले। वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कई मस्जिदों में मिठाई बांटी और स्थानीय लोगों को ईद की बधाई दी,बारामूला की जामिया मस्जिद में करीब 10 हजार लोगों ने नमाज अदा की, वहीं जम्मू के ईदगाह में 4,500 से अधिक लोगों ने नमाज अदा की। इस बीच,जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर में हिंसा संबंधी टिप्पणी के बारे में कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को घाटी का दौरा कराने और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए वह विमान भेजेंगे। वहीं, चीन दौरे पर विदेश मंत्री कहा कि जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने का असर चीन के साथ सीमा पर नहीं पड़ेगा।

13 अगस्तः SC ने दिया केंद्र सरकार को समय- कश्मीर में हालात को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार को राज्य में हालात सामान्य करने के लिये समुचित समय दिया जाना चाहिए। इधर, राहुल ने कहा कि उन्हें सिर्फ कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए, उन्हें विमान की जरूरत नहीं है। इधर, सेना प्रमुख ने कहा- LOC पार से आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार हैं।

