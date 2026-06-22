जम्मू-कश्मीर के तुलमुल्ला में सोमवार को माता खीर भवानी मंदिर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची है। यहां सालाना मेले के दौरान उन्होंने पूजा-अर्चना की। साथ ही अतीत में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए।
खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडितों से बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में एक साझा भविष्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और अतीत की कैद से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए।
अतीत को भूल जाना चाहिए- महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के बात करते हुए कहा, “हमारे कश्मीरी पंडित भाई-बहनों को यहाँ (माता खीर भवानी मंदिर) आते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्हें भविष्य की ओर देखना चाहिए और अतीत में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए।”
आगे कहा, “मेरा मानना है कि युवा कश्मीरी पंडित डॉक्टरों को कश्मीर आना चाहिए और यहाँ के लोगों से जुड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार को उन्हें सुविधाएँ देनी चाहिए। भाईचारा बनाए रखा जाना चाहिए। जो ताकतें कश्मीरी पंडितों की मुश्किलों का फायदा उठाना चाहती हैं, उन्हें किनारे कर देना चाहिए।”
भाजपा नेता ने की आलोचना
इस पर जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेता जहानजैब सिरवाल ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हमें ऐसे हालात बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिनसे भरोसा बढ़े, घाव भरें और हर समुदाय को सम्मान और सुरक्षा का एहसास हो।
जहानजैब सिरवाल ने कहा कि भले ही जम्मू-कश्मीर का भविष्य मेल-मिलाप, आपसी सम्मान और घावों को भरने की भावना पर आधारित होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय के दर्द और तकलीफ को सिर्फ यह कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोग अतीत को भूल जाएं।
हर साल ज्येष्ठ अष्टमी में लगता है मेला
माता खीर भवानी मंदिर में यह मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर लगता है। इस साल हजारों कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। माता खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यह मंदिर हिंदू देवी माता रागन्या (मां भगवती) को समर्पित है और यह एक झरने के ऊपर बना है।
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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शेरनी बताया है। मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बहुत बहादुर हैं और वह नहीं झुकेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें