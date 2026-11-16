जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की गश्त टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से आसपास के इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को सुरक्षाबलों को एक बड़ी लीड मिली जिसके बाद कुलगाम में ही हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की पहचान आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह लश्कर का आतंकी मोहम्मद लतीफ भट है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी का एक मददगार घिर गया है। सोमवार सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने कश्मीर के कुलगाम में CRPF चेकपोस्ट पर हुए हमले के बाद कई गांवों में तलाशी ली। CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल, संदीप खिरवार ने कहा था कि एजेंसियों को हमले के बारे में लीड मिली है, जिसमें तीन पैरामिलिट्री के जवान घायल हुए थे।

खिरवार ने रिपोर्टर्स से कहा, “हमें सुराग मिले हैं हमारे पास कुछ लीड हैं लेकिन हम उन्हें शेयर नहीं कर पाएंगे।” “हम उन्हें (हमलावरों को) ढूंढ रहे हैं। हम अपराधियों को सजा दिलाने के लिए दूसरी सिस्टर एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं।”

सीआरपीएफ टीम पर हमले का आरोपी था लतीफ

लतीफ भट दक्षिण कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का एक्टिव टेरेरिस्ट था जिस पर कुलगाम में 11 नवंबर को सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हमले का आरोप था। सुरक्षा एजेंसियां लतीफ भट की तलाश में हमले के बाद से ही लगी हुई थीं। कई दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार सुरक्षाबलों को यह सफलता मिली है। पिछले हफ्ते बुधवार को कुलगाम के मीरबाजार इलाके में बाइकसवार आतंकियों ने CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें 3 जवान घायल हुए थे।

एलजी मनोज सिन्हा हमले वाले दिन कुलगाम थे

जिस दिन यह हमला हुआ था उस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वेशो फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए कुलगाम में ही थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तलाशी के दौरान पुलिस को एक फोन मिला, जो हमलावरों में से एक का लग रहा है। इस हमले की तस्वीरें भी कैमरे में भी कैद हो गई थीं।

किश्तवाड़ में मारे गए थे दो एसपीओ

कुलगाम के इस आतंकी हमले वाले दिन ही किश्तवाड़ से दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) लापता हुए थे। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को इन दोनों एसपीओ के शव बरामद हुए थे। डच्छन के धेरना जंगलों में दोनों की डेडबॉडी मिली थी। मारे गए दो एसपीओ बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) थे। इन दोनों को भी आतंकियों ने मार गिराया था।

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चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने सोमवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की स्वदेशी सैन्य क्षमता, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ सैन्य कार्रवाई करने की ताकत को साबित किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने दिखाया कि भारत अपने हथियारों के दम पर अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। यहां पढ़ें पूरी खबर…