Udhampur: धारा-144 हटने के बाद बाजार में निकले लोग, ईद की उत्साह लबालब

Udhampur: जम्मू के उधमपुर से धारा 144 हट चुकी है। सोमवार को वहां के बाजारों में सुबह से ही चहल-पहल काफी ज्यादा देखी गई। ईद के चलते लोग खासी तादाद में घरों से निकले हैं।

UDHAMPUR: Earlier visuals of people visiting markets on the eve of #EidAlAdha after restrictions under 144 were lifted from the district. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/MTtxRwdMnz

— ANI (@ANI) August 11, 2019