जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार बड़े इतने बड़े स्तर पर सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। जम्मू क्षेत्र के रियासी में मंगलवार (3 सितंबर) को सेना में भर्ती की सात दिवसीय रैली शुरू हुई जिसमें विभिन्न जिलों के 29,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। जम्मू स्थित जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि यह उत्साह शांति और प्रगति को गले लगाने की स्थानीय युवाओं की इच्छा का संकेत है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद यह पहली ऐसी भर्ती रैली है।

हजारों युवाओं ने कराया पंजीकरण: भारतीय सेना का उग्रवाद निरोधक बल (वर्दी) जम्मू क्षेत्र के सात जिलों– डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रामबन और रियासी के युवकों को रोजगार देने के लिए जम्मू भर्ती कार्यालय के मार्फत यह रैली कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने कहा, ‘‘जम्मू क्षेत्र के 29,000 से अधिक आकांक्षी युवाओं ने पंजीकरण करवाया है और उनकी इस रैली के दौरान शारीरिक और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होने की संभावना है। पहले दिन किश्तवाड़ और रामबन जिलों के 2500 से अधिक उम्मीदवार शारीरिक और फिटनेस टेस्ट के लिए पहुंचे।’’

To provide job opportunities to youth of J&K, #IndianArmy organises recruitment rally at #Reasi from 03 to 09 Sep. Registration of 29000 aspiring youth & turnout of 2500 candidates on first day, reflects the desire of youth of J&K to join mainstream & serve the nation.@adgpi pic.twitter.com/nrL0JE4nze

