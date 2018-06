बीजेपी MLA की पत्रकारों को चेतावनी, शुजात जैसा काम न करें, अपनी लाइन खींचें

कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक लाल सिंह चौधरी ने कठुआ रेप केस और घाटी के मौजूदा हालातों को लेकर एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को एक सीमा में रहने की चेतावनी दी। लाल सिंह ने शुजात बुखारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए पत्रकारों को चेताया। हालांकि वह शुजात बुखारी के भाई बसारत का नाम ले रहे थे। समाचार एजेंसी एएनआई के द्वारा ट्वीट किए गए लाल सिंह की प्रेस क्रान्फ्रेंस के एक हिस्से के वीडियो के मुताबिक, ”जैसे कश्मीर के पत्रकारों ने एक गलत माहौल पैदा कर दिया था उधर.. अब तो मैं कश्मीर के पत्रकारों को कहूंगा कि आप भी लाइन ड्रॉ करिए अपनी.. जर्नलिस्म की.. कि आपने कैसे रहना है, ऐसे रहना है जैसे वो बसारत (शुजात बुखारी के जगह उनके भाई का नाम ले गए) के साथ हुआ है? इस तरीके के हालात बनते रहें? इसलिए अपने आप को संभाले और एक लाइन ड्रॉ करें, ताकि ये भाईचारा ब्रेक न हो और भाईचारा बना रहे, और प्रोग्रेस होती रहे.. तरक्की होती रहे.. और इसी उम्मीद से हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं।”

BJP leader Lal Singh Chaudhary says in Jammu, “journalists of Kashmir created a wrong environment there. You should draw a line in journalism, so that brotherhood is maintained & there is progress” (22.06.18) pic.twitter.com/8TXaU3rPaZ

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने लाल सिंह के विवास्पद बयान पर ट्वीट कर पलटवार किया है। उमर अबदुल्ला ने लाल सिंह के पत्रकारों को चेतावनी देने वाले एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, ”प्रिय पत्रकारों, कश्मीर में आपके साथियों को अभी बीजेपी विधायक के द्वारा धमकाया गया है। ऐसा लगता है कि शुजात की मौत अब गुंडे अन्य पत्रकारों को धमकाने के औजार के तौर पर कर रहे हैं।”

Dear journalists, your colleagues in Kashmir just got threatened by a @BJP4India MLA. It seems Shujaat’s death is now a tool for goons to use to threaten other journalists. https://t.co/LCLeWnHAK7

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 23, 2018