जम्‍मू-कश्‍मीर में पुलिसवालों के रिश्‍तेदारों के अपहरण से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। गांदरबल पुलिस ने इन खबरों का खंडन किया है। वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के. पोसवाल ने खुद इस तरह की घटनाओं से इनकार किया है। उन्‍होंने कहा, ‘गांदरबल में इस तरह की कोई (आतंकियों द्वारा पुलिसवालों के परिजनों का अपहरण) नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर जाकर इस बात की छानबीन की है। मैंने खुद आज (31 अगस्‍त) सुबह इस बात की जांच-पड़ताल की है। सबकुछ पूरी तरह से सामान्‍य है।’ दूसरी तरफ प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान से इस मसले पर सियासत भी गरमाने लगी है। उन्‍होंने आतंकियों के साथ ही पुलिस को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि पुलिसबल और आतंकी दोनों एक-दूसरे के परिजनों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आतंकियों ने दक्षिण कश्‍मीर के चार जिलों (शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग) में पुलिसवालों के घरों पर अचानक धावा बोल दिया और उनके परिजनों को अगवा कर लिया।

एसएसपी के बयान से पहले कश्‍मीर रेंज के आईजी एसपी. पाणि ने पुलिसवालों के परिजनों को आतंकियों द्वारा अगवा करने के मामले में औपचारिक तौर पर शिकायत न मिलने की बात कही थी। बता दें कि घाटी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आतंकियों ने 30 अगस्‍त को पुलिस के वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि, इस सबके बीच जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व सीएम ने ट्वीट किया, ‘आतंकी और सुरक्षाबल एक-दूसरे के परिवारवालों को प्रताड़ित करने में लगे हैं। यह बेहद निंदनीय है। इससे परिस्थिति और खराब हो गई है। परिजनों को किसी भी हालत में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्‍योंकि इन चीजों पर उनका नियंत्रण नहीं होता है।’

#JammuAndKashmir– No such incident has taken place in Ganderbal. We have verified from the ground & I myself have done an inspection this morning, everything is absolutely normal: K Poswal, SSP Ganderbal on reports of incidents of abduction in South Kashmir pic.twitter.com/V3v7dDgdZy

