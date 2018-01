जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मार गिराए 2 आतंकी

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनतंनाग के लारनू इलाके के घने जंगलों में मंगलवार सुबह से ही सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी और अब इसमें सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। आर्मी के अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टी करते हुए कहा, ‘अनंतनाग जिले के लारनू इलाके में हो रहे एनकाउंटर में अब तक दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगलों में आंतकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने तलाशी शुरू की।

जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की काफी घटनाएं घटित हो रही हैं। इससे पहले सोमवार को बडगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था। हमले में सुरक्षा बलों ने हमलावरों को करारा जवाब देते हुए एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे में बीते शनिवार (6 जनवरी, 2017) को आतंकियों के लगाए गए एक आइईडी में हुए विस्फोट में गश्त कर रहे चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। एक अधिकारी ने बताया था कि आतंकियों ने बारामुला जिले के सोपोर में छोटा बाजार और बड़ा बाजार के बीच स्थित गली में एक दुकान के निकट आइईडी लगाया था।

