जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की छात्रा रहीं कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सेना ने पलटवार किया है। शेहला ने आर्टिकल 370 और जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद घाटी के हालात को लेकर कुछ आरोप लगाए थे, जिन्हें सेना ने बेबुनियाद करार दिया। सेना ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘इस तरह की अपुष्ट और फर्जी खबरें विरोधी तत्वों की तरफ से फैलाई जा रही हैं।’

‘कानून-व्यवस्था पर पुलिस का नियंत्रण नहीं’: शेहला ने सिलसिलेवार ट्विट्स में रविवार (18 अगस्त) को लिखा था, ‘लोग कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर पुलिस का कानून-व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। सबकुछ अर्धसैन्य बलों के हाथ में है। सीआरपीएफ जवान के खिलाफ शिकायत करने वाले एक एसएचओ को को ट्रांसफर कर दिया गया। उनके पास सिर्फ डंडे हैं, उन्हें रिवॉल्वर भी नहीं दी जा रही। स्थानीय पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में एलपीजी की भारी कमी है और गैस एजेंसियां बंद हैं।’

Indian Army: Allegations levelled by Shehla Rashid are baseless and rejected. Such unverified & fake news are spread by inimical elements and organisations to incite unsuspecting population. pic.twitter.com/m6CPzSXZmJ

