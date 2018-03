जम्मू-कश्मीर में सेना सुरक्षा देने के साथ ही कई कल्याणकारी कामों में भी लगी है। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान सेना की 16वीं राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके में 20 लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन सूरनकोट सेक्टर के आर्मी अस्पताल में किए गए। इस दौरान ऑपरेशन कराने वाले लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया और सेना की इस कोशिश की खुलकर तारीफ भी की। बता दें कि सेना जम्मू कश्मीर में सद्भावना नाम से एक कार्यक्रम भी चलाती है, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के लोगों के सामाजिक जीवन में बेहतरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और राज्य में शांति की स्थापना करना है।

सेना ने 1990 के दशक में कश्मीर में सद्भावना कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत सेना राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम कर रही है। राज्य के करीब 1 लाख बच्चों को सेना माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रही है। वहीं, घाटी के 14000 बच्चे आर्मी द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे आर्मी द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप की मदद से राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं।

Poonch: 16 Rashtriya Rifles unit of Army had arranged free of cost eye operations for 20 people of Surankote sector in Army Hospital. People say want to thank the Army for helping us. #JammuAndKashmir (07.03.2018) pic.twitter.com/B83B3BnK7F

— ANI (@ANI) March 8, 2018