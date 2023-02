J&K: प्रशासन ने 15 लाख कनाल मुक्त करवाई, कब्जा करने वालों में बीजेपी नेता, पूर्व CM के रिश्तेदार भी शामिल

Jammu Kashmir में मुक्त करवाई गई 15 लाख कनाल जमीन में से करीब आधी जमीन (7 लाख कनाल) जमीन कश्मीर संभाग में है।

Jammu Kashmir में जमीनों से हटवाया जा रहा अवैध कब्जा (Image- PTI)

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ समय से जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन सख्त है। UT प्रशासन ने दावा है कि वह अब तक जम्मू-कश्मीर में 15 लाख कनाल या 1.87 एकड़ जमीन मुक्त करवा चुका है। जनवरी की शुरुआत में शुरू किए गए इस अभियान में अबतक जिन लोगों के कब्जे से जमीन मुक्त करवाई गई है उनमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मुक्त करवाई गई 15 लाख कनाल जमीन में से करीब आधी जमीन (7 लाख कनाल) जमीन कश्मीर संभाग में है। अधिकारियों की मानें तो जिन लोगों के अवैध कब्जे जमीन से हटवाए गए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। पिछले 15 दिनों में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जिस भूमि को मुक्त करवाया है वह राजस्व विभाग में जम्मू के घनेक गांव (23.9 कनाल या लगभग 3 एकड़) में पूर्व डिप्टी के नाम पर कविंदर गुप्ता थी। इसी तरह श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक और उमर अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के कब्जे से भी जमीन (40 कनाल) मुक्त करवाई गई है।

