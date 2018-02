जम्मू के आईजी ट्रैफिक ने सोशल मीडिया के जरिए वहां कि लड़कियों को चेतावनी दी है। आईजी ट्रैफिक बसंत रथ ने लड़कियों से कहा है कि आप लोगों के पास सिर्फ दो विकल्प हैं। बसंत रथ ने कहा है कि ट्रैफिक के नियम लड़के-लड़कियों के लिए एक समान है। 2000 बैच के आईपीएस अफसर बसंत रथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा- जम्मू में दुपहिया चलाने वाली महिलाओं के लिए संदेश..जब तक मैं यहां हूं आप लोगों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना ही होगा। आप लोगों के पास केवल दो ही विकल्प हैं। या तो आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीद लिजिए या फिर दुआ कीजिए कि कल सुबह तक यहां से मेरा ट्रांसफर हो जाए। ट्रैफिक के नियम में लैंगिक मतभेद नहीं हो सकता।

A message for Jammu’s female two-wheeler drivers.

You’ll have to wear a helmet as long as I’m here. You have only two options. Only two. Buy a good quality helmet or pray for my transfer by tomorrow morning. Cheers.

Traffic laws are gender-neutral.

