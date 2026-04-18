जम्मू में सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के खतरे का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जम्मू में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सामग्रियों में छेड़छाड़ किए गए वीडियो और नफरत फैलाने वाले भाषण शामिल हैं, इन्हें पोस्ट करने, शेयर करने और आगे भेजने पर 60 दिनों तक के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट राकेश मिन्हास ने बीएनएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश में जिले के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर, धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय, भाषा या क्षेत्र के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामग्री पाठ, छवि, वीडियो, ऑडियो, मीम, ग्राफिक या रील को पोस्ट करने, अपलोड करने, शेयर करने या आगे भेजने पर रोक लगाई है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और व्हाट्सऐप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। यह जम्मू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और इसमें किसी भी स्थान से पोस्ट की गई भड़काऊ सामग्री शामिल है, अगर इससे जिले में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। राकेश मिन्हास ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ, झूठी और उत्तेजक सामग्री फैलाने के लिए लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक शांति भग होने, सांप्रदायिक तनाव पैदा होने और जान-माल को खतरा होने की संभावना है।

इस आदेश में सोशल मीडिया के जरिए भीड़, गैर-कानून जमावड़े या जुलूसों को आयोजित करने या उनका तालमेल बिठाने पर रोक लगाई गई है। ऐसा करने का मकसद किसी खास समुदाय को निशाना बनाना, डराना या हानि पहुंचाना हो सकता है। साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले भाषण या सामग्री शेयर करने और जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले कंटेंट पर भी रोक है।

हो सकती जेल भी

आदेश में चेतावनी दी गई है कि बीएनएस 2023 और आईटी एक्स 2000 के तहत, जुर्माना से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है और राष्टीय एकता और अखंडता को खतरे से जुड़े गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने, भड़काऊ सामग्री को आगे भेजने से बचने और ऐसा सामग्री की सूचना नजदीकी पुलिस थाने या साइबर क्राइम यूनिट को देने को कहा गया है।

साथ ही, इसने प्रतिबंधित सामग्री के प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया ग्रुप और चैनलों के एडमिन पर डाल दी और उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा न कर पाने की स्थिति में उन्हें कानून जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।

सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को सरकार के सहयोग प्लेटफॉर्म के जरिए कंटेंट हटाने के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करने को निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर वे आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली सेफ-हार्बर सुरक्षा खो सकते हैं।

चौबीस घंटे की जाएगी निगरानी

आदेश में जम्मू के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को यह भी निर्देश दिया गया कि वे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। साइबर क्राइम यूनिट सोशल मीडिया पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगी, जबकि संबंधित एसडीएम की देखरेख में सब-डिविजनल स्तर पर विशेष निगरानी सेल स्थापित किए जाएंगे।

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जम्मू को आरएस पुरा निवासी बीएसएफ कांस्टेबल के परिजन अभी भी दुविधा में हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी ) की हिरासत में कांस्टेबल की मौत को एक महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि मौत किन कारणों से हुई है। त्रिपुरा में पोस्टेड 30 वर्षीय जसविंदर सिंह छुट्टी पर अपने घर आए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें