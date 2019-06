केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी जम्मू और कश्मीर की यात्रा के दूसरे दिन गूजर और बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य के गवर्नर सत्य पाल मलिक व अन्य लोग भी मौजूद थे। इससे पहले शाह ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने राज्यपाल के साथ श्रीनगर में गांवों के सरपंचों के साथ मुलाकात की थी। अमित शाह श्रीनगर में अनंतनाग एसएचओ अरशद खान के परिवारवालों से भी मिले। अनंतनाग के एसएचओ अरशद खान की की 12 अप्रैल को आतंकी हमले में जान चली गई थी।

Srinagar: Union Home Minister Amit Shah and J&K Governor Satya Pal Malik meet representatives of Gujjar and Bakarwal communities pic.twitter.com/dHP1AbjQhX

— ANI (@ANI) June 27, 2019