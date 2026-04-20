जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा बस हादसा हुआ, जिसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिसके कारण यह घटना हुई। इस घटना में 20 से अधिक यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा सोमवार सुबह 10 बजे करीब हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पैसेंजर बस के पहाड़ी से नीचे लुढ़कने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा बल (पीएमएनआरएफ) की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

यह हादसा तब हुआ जब बस सुबह करीब 10 बजे राम नगर इलाके के कागोर्ट गांव के पास एक अंधे मोड़ पर जा रही थी। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। घायलों को मलबे से बाहर निकाला। पुलिस और दूसरे इमरजेंसी रेस्पॉन्डर जल्द ही पीड़ितों को निकालने और जगह खाली करने के ऑपरेशन में शामिल हो गए।

निकाले गए 15 शव

अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी के मलबे से कुल 15 शव निकाले गए, जबकि 20 घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कई की हालत गंभीर बताई गई।उन्होंने कहा कि बस एक दूर के गांव से उधमपुर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ।

हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा से बात की और कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया, “उधमपुर के DC मिंगा शेरपा से बात की, जब पता चला कि कनोट गांव में रामनगर से उधमपुर जा रही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के साथ एक दुखद सड़क हादसा हुआ। बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की उम्मीद है। हर संभव मदद दी जा रही है। घायलों को मेडिकल मदद के लिए भेजा जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने का इंतज़ाम किया जा रहा है।”