जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार अचानक केबल कार में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिससे करीब 300 लोग हवा में अटक गए। इस घटना के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के मुताबिक, गोंडोला के कार केबल में संचालन के दौरान तकनीकी दिक्कत आ गई, जिस कारण कार आगे नहीं बढ़ सकी और पर्यटक बीच रास्ते में अलग-अलग केबिन में अटक गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन की सूचना पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम को मौके पर पहुंची।

टीम ने राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी हैं।

300 पर्यटक फंसे

अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी दिक्कत के कारण गोंडोला के अचानक रुक गई, जिसके बाद केबल कारों के अंदर करीब 300 पर्यटक फंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तंगमर्ग के उप-मंडल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार भी ऑपरेशन की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

कई पर्यटक घबरा गए

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोंडोला सेवा के बीच हवा में रुकने के बाद महिलाओं और बच्चों समेत कई पर्यटक घबरा गए। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और निकासी सुचारू रूप से चल रही है। इधर खराबी का पता लगाने और परिचालन बहाल करने के लिए तकनीकी टीमों को भी तैनात किया गया था।

सैकड़ों लोगों को निकाला गया बाहर

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग केबल कार सेवा के दोनों चरणों का संचालन तकनीकी खराबी के कारण रोक दिया गया। इसे आम तौर पर ‘गोंडोला’ के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों ने बताया कि इस राइड का आनंद ले रहे सैकड़ों पर्यटकों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के जवानों ने केबिन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।