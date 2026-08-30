बीजेपी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मौलाना मीरवाइज उमर फारूक के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट होने की अपील की थी। जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने साफ कहा है कि अनुच्छेद 370 के वापस आने का कोई सवाल ही नहीं है।

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था।

अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि राज्य का का दर्जा और अनुच्छेद 370 दोनों मामले पूरी तरह से अलग हैं और केंद्र सरकार ने कहा है कि सही वक्त पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा लेकिन अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में लोगों को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए।

मीरवाइज ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में लोगों के हक छीन लिए गए हैं और राज्य का बंटवारा कर दिया गया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इस तरह के बयान लोगों को उकसाने और घाटी में कई सालों की हिंसा के बाद बने शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हैं।

बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि संसद ने पांच अगस्त, 2019 को ऐतिहासिक संवैधानिक फैसला लिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा।

अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा

अल्ताफ ठाकुर ने कहा, ”मीरवाइज उमर फारूक को समझना चाहिए कि अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा। संसद ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और कोई भी राजनीतिक दल, नेता या दबाव समूह इस संवैधानिक वास्तविकता को बदल नहीं सकता।”

देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई- ठाकुर

बीजेपी नेता ने कहा, ”इस तरह के बयान लोगों को भड़काने और घाटी के शांतिपूर्ण माहौल को फिर से खराब करने के लिए दिए जाते हैं। इसकी अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। कश्मीर में शांति लौटने के लिए देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और उन नागरिकों, जिनमें राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, के बलिदान को राजनीतिक हितों से प्रेरित बयानों के जरिए कमजोर नहीं किया जा सकता।”

कश्मीर आगे बढ़ चुका है…

अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर ने बहुत खून-खराबा, बंद, पथराव और अव्यवस्था देखी है और लोगों को फिर से अस्थिरता के दौर में नहीं धकेला जाना चाहिए। ठाकुर ने कहा, ”जो लोग पुराने मतभेदों को फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि कश्मीर आगे बढ़ चुका है। हमारे युवा शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, निवेश, पर्यटन और अवसर चाहते हैं। वे उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते जब बंद के कैलेंडर उनकी जिंदगी तय करते थे।”

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कश्मीर में पहले के मुकाबले आज माहौल कुछ शांत दिखाई देता है। करीब 11 साल पहले कश्मीर में सोशल मीडिया पर 11 स्थानीय आतंकियों की एक तस्वीर वायरल हुई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।