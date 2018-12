आज (24 दिसंबर) से वैष्णो देवी- भैरो घाटी रोपवे जनता के लिए शुरू हो गया है। इस रोपवे सुविधा का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। जिसके बाद आज इसकी शुरूआत हुई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक राजभवन ने इसका ई-उद्घाटन किया। बता दें कि रविवार को रोपवे का ट्रायल किया गया जिसमें करीब तीन हजार श्रद्धालुओं ने इसका निशुल्का लाभ उठाया। वहीं सोमवार को शुभारंभ के बाद से अब यात्रियों को इस सेवा के लिए सौ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।

ट्रायल से पहले पूजा- अर्चना

वैष्णो देवी- भैरो घाटी रोपवे के ट्रायल से पहवे रविवार को भवन में पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह और एसडीएम भवन नरेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वैष्णो देवी- भैरो घाटी रोपवे का ट्रायल दोपहर से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला।

भक्तों को करना पड़ा इंतजार

वैष्णो देवी- भैरो घाटी रोपवे का करीब 3 हजार भक्तों ने ट्रायल किया। हालांकि इस सुविधा के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। वहीं वैष्णो देवी- भैरो घाटी रोपवे के चलते भैरौ मंदिर में संख्या में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

#JammuAndKashmir Governor Satya Pal Malik e-inaugurates the Bhairon Ghati Passenger Ropeway that would be operational between Vaishno Devi shrine and Bhairon temple. pic.twitter.com/QDDx40s9KN

— ANI (@ANI) December 24, 2018