जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, बीएसएफ का 1 जवान शहीद; 4 अन्य की मौत

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा है। गुरुवार (17 मई) की देर रात पाकिस्तान की ओर से आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया में फायरिंग की गई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक जवान इस दौरान शहीद हो गया, जबकि चार अन्य नागरिक इस दौरान जख्मी हुए थे। उन्हें फौरन नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उनकी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

शहीद हुए जवान की पहचान सीता राम उपाध्याय के रूप में हुई है। वह बीएसएफ में कॉन्सटेबल पद पर तैनात थे। सीता राम मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। उनकी तीन साल की एक बेटी और एक साल का बेटा है।

सीताराम की पत्नी का कहना है, “भारतीय सुरक्षाबलों से रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने से मना किया गया है, मगर मेरे पति पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए। मुआवजा दिए जाने से क्या होगा? उससे मेरे पति तो वापस नहीं आ जाएंगे।”

Photo of BSF Constable Sitaram Upadhyay, who lost his life in ceasefire violation by Pakistan in RS Pura sector of #JammuAndKashmir. He hails from Jharkhand & is survived by a three-year-old daughter and a one-year-old son. pic.twitter.com/ViHqGi5Rzc

