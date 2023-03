Jammu And Kashmir: पुंछ में नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 करोड़ रुपये, ड्रग्स और खतरनाक हथियार बरामद

Jammu And Kashmir: पुलिस पंजाब स्थित नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ इस मॉड्यूल के गठजोड़ की जांच की जा रही है।

Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। ( फोटो सोर्स: @manishindiatv)

Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार (3 मार्च) को एक नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पुंछ जिले में एक कुख्यात ड्रग पेडलर के घर से 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपये नकद, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। पुलिस ने कहा कि रफी धाना उर्फ रफी लाला नाम के पुंछ के एक ड्रग पेडलर के घर से भारी मात्रा में हेरोइन और नकदी बरामद की गई। रफी धाना को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह एक कुख्यात ड्रग तस्कर है, जो पुंछ में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब रहता है। मंडी तहसील का डन्ना डुईंयां गांव जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित है और यहीं पर रफी धाना का घर है, जबकि उसके आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं बना है। पुलिस ने कहा कि कुछ इनपुट के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील और सीआरपीएफ के नेतृत्व में पुंछ पुलिस टीम ने रफी के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, 7 किलो हेरोइन, लगभग 2 करोड़ रुपये नकद और एक मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, दस राउंड और सात राउंड एसएलआर बरामद की हैं। पुलिस ने कहा कि मजिस्ट्रेट और प्रमुख नागरिकों की मौजूदगी में शुक्रवार शाम तक तलाशी जारी रही। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। पुलिस पंजाब स्थित नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ इस मॉड्यूल के गठजोड़ की जांच की जा रही है। पंजाब के तस्करों से जुड़े हो सकते इस मॉड्यूल के तार पुंछ के सीमावर्ती जिले के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि पुंछ में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब के इलाके में नार्को-टेरर मॉड्यूल सक्रिय था। रफी धाना उर्फ रफी लाला नामक पुंछ के एक ड्रग पेडलर के घर से भारी मात्रा में हेरोइन और नकदी बरामद की गई है। Also Read Mehbooba Mufti Passport: मई 2019 में एक्सपायर हुआ था महबूबा का पासपोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- नए डॉक्यूमेंट पर तीन महीने में करें फैसला रफी धाना को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वह कुख्यात ड्रग तस्कर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी शुरू कर दी है और पुलिस हर घर की जांच कर रही है। पंजाब स्थित नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ इस मॉड्यूल की सांठगांठ की जांच की जा रही है। कुख्यात ड्रग पेडलर रफी धाना पिछले छह महीनों से जेल में बंद है। पुलिस ने 24 फरवरी, 2023 को उस पर पीएसए की कार्रवाई की थी। सूत्रों की मानें तो इस मामले के तार पंजाब के नशा तस्करों से भी जुड़े बताए जा रहे हैं और यह पैसा पंजाब के तरणतारण स्थित किसी बैंक की ब्रांच से निकाला गया है।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram