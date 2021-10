जम्मू कश्मीर में सात सरपंचों के साथ साथ 30 पंचों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए इन्होंने बीजेपी सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है। ये सभी सरपंच और पंच रामबन जिले के दो प्रखंडों के हैं।

सरपंचों और पंचों ने रामसू बीडीसी अध्यक्ष शफीक अहमद कटोच को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर इन्होंने विरोध जताया है।

हालांकि, जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने गुस्साए सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।

J&K | 7 sarpanches and 30 panches have submitted their resignation to Ramsoo BDC Chairperson Shafiq Ahmad Katoch alleging that they were not allowed in public outreach programmes by Union ministers & in protest over some other issues, Katoch says pic.twitter.com/aeb0xLpT1M

