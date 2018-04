जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का रास्ता छोड़कर पुलिस के विशेष अधिकारी बने मोहम्मद अशरफ की आतंकियों के द्वारा हमला किए जाने से मौत हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक (31 मार्च) को आतंकवादी हमले में घायल अशरफ की पुलवामा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। अशरफ जम्मू-कश्मीर पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। आतंकवादियों ने उन पर शनिवार को हमला किया था। इससे पहले अशरफ के घायल होने का खबर आई थी। उन्हें पुलवामा की मुरान चौक के पास आतंकवादियों ने निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने कुछ ही घंटों में दक्षिण कश्मीर में दो आंतकी वारदातों का अंजाम दिया। आतंकी वारदातों के बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का विशेष दल इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रहा है। स्थानीय मीडिया राइजिंग कश्मीर की खबर के मुताबिक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) पर दक्षिण कश्मीर के पुलावामा जिले की मुरान चौक के पास संदिग्ध आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी जान चली गई।

#UPDATE Mohammad Ashraf succumbed to his injuries at a hospital in Pulwama. He was a former terrorist who was working as Special Police Officer (SPO) in #JammuAndKashmir Police, and was attacked by terrorists today

