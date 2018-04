कठुआ गैंगरेप पर आज से कोर्ट में सुनवाई, महिला वकील बोली- मेरा रेप हो सकता है, मुझे बचाइए

कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में आज (16 अप्रैल) से जम्मू-कश्मीर की चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह करीब 11 बजे कठुआ मामले के सभी आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाया गया, जबकि पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में परिवार को जान के खतरे की आशंका बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित पिता ने इसी के साथ केस को दूसरी जगह (जम्मू से बाहर) सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए कहा है। कोर्ट में दो बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। आरोपी कांस्टेबल तिलक राज के वकील असीम साहनी का कहना है कि उन्हें इस मामले में पूरी चार्जशीट मुहैया नहीं कराई गई है। उनके पास जो कुछ भी जानकारी है, वह सोशल मीडिया के माध्यम से हासिल की गई है। वह इस स्थिति में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।

उधर, रेप पीड़िता की वकील ने अपना बलात्कार और जान का खतरा होने की आशंका जाहिर की है। रविवार (15 अप्रैल) को दीपिका सिंह राजावत ने कहा था, “मेरे साथ बलात्कार हो सकता है या फिर मेरी भी हत्या की जा सकती है। मुझे शायद कोर्ट में प्रैक्टिस न करने दी जाए। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां कैसे रहूंगी। हिंदू विरोधी बताकर मेरा बहिष्कार किया गया।”

