JK: बंदीपोरा के हाजिन में सेना संग मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के बंदीपोरा स्थित हाजिन क्षेत्र में आज (1 मार्च) सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मुठभेड़ में अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस मुठभेड़ की खबर की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, भारतीय सुरक्षाबल अन्य आतंकियों को ढूंढने के लिए शकरूद्दीन गांव में सुबह से ही कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षाबलों की ओर से यह कार्रवाई तब की गई, जब उन्हें यहां पर आतंकियों के छिपे होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने आगे बताया कि शुरुआत में यह सर्च ऑपरेशन था, लेकिन बाद में आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे में यह एंकाउंटर में तब्दील हो गया। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, एक आतंकी के यहां अभी भी छिपे होने की आशंका है। सुरक्षाबलों ने इसी वजह से इस इलाके को घेर रखा और वे खोजबीन में जुटे हैं। वहीं, सूत्रों की मानें तो आतंकियों की संख्या चार से पांच हो सकती है।

Jammu & Kashmir: One terrorist was killed during an encounter with security forces in Bandipora's Hajin. Combing operation underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/PufSUPBCgs

— ANI (@ANI) March 1, 2018